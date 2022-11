Charlene di Monaco, lo ‘schiaffo’ pubblico del marito: la reazione a quella situazione difficile

Charlene di Monaco continua sulla via della guarigione ma la crisi con Alberto sembra non passare: cosa le ha fatto in pubblico

Alberto e Charlene di Monaco non si fanno vedere in pubblico insieme dal 20 ottobre: non poco se consideriamo che il Principe ha presenziato in questi giorni ad altri eventi istituzionali o da solo o in compagnia della sorella Carolina.

Charlene di Monaco, crisi a corte? Gli ultimi sviluppi

Tornano all’orizzonte nuvole nere che impensieriscono gli osservatori reali sullo stato matrimoniale della coppia e lo spauracchio della crisi è sempre presente. Così come non si affievolisce l’ombra scura di Carolina che con Charlene non ha mai avuto un buon rapporto e che ha approfittato dell’assenza della cognata, bloccata per molti mesi con una brutta infezione a naso, gola e orecchie, per ristabilire la sua importanza all’interno della rocca.

D’altronde da quando Charlene è tornata dal Sudafrica, oramai quasi un anno fa, il ritorno agli impegni ufficiali e al ruolo di spicco che aveva prima che si ammalasse si è rivelato piuttosto tortuoso, anche a causa della sorella di Alberto.

Su alcune riviste come Ici o Neue Frau, Charlene appare come sempre più isolata rispetto alla vita di corte, lasciata in disparte e relegata a presenziare a impegni minori. Mentre Carolina ha tenuto banco nella visita ufficiale alla mostra MONACO ON STAGE – 100 ans de concerts à Monaco e Alberto volava alle Seychelles da solo, la Principessa ex nuotatrice si accontentava di far visita all’Associazione per la Protezione degli Animali di Monaco.

La Principessa felice di stare da sola con Jacques e Gabriella

Una lettura controcorrente, però, vedrebbe Charlene felice di questi nuovi piccoli impegni per ritrovare e rinsaldare il rapporto con i figli Jacques e Gabriella. I due gemelli hanno da poco riavuto la possibilità di stare da soli con la loro mamma grazie ai progressi nella terapia seguita dalla 43enne.

Alcuni episodi di instabilità emotiva, fisica e mentale avevano convinto Alberto a non affidare i figli solo alle cure di Charlene, che aveva bisogno di riprendersi. Addirittura sembra che qualche tempo fa “afferrò violentemente le forbici per tagliarsi i capelli e si ferì perfino il viso”: solo le cameriere presenti “intervennero per fermarla”, riporta Ici. “La scena è stata terribile”, ha fatto sapere un insider al magazine.

Foto: Kikapress