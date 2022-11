La mamma è Camilla e non Lady Diana: Re Carlo e quella scottante verità che fa tremare Buckingham Palace

Buckingham Palace trema dopo l'ennesimo scandalo che potrebbe scoppiare: Camilla e Carlo sono genitori in gran segreto?

Il Re Carlo III, in attesa della celebrazione per la sua incoronazione, che avverrà il prossimo maggio, deve fare i conti con le continue dicerie e i continui scandali che interessano la Famiglia Reale Inglese. Questa volta non si tratta di Harry e Meghan: il diretto interessato è proprio lui, e la Regina Consorte Camilla.

Secondo i rumors più vicini alla famiglia Windsor e divulgati dalla rivista tedesca Bild e dal magazine statunitense National Examiner, i due coniugi avrebbero una figlia segreta, una bambina che sarebbe stata concepita quando la loro relazione era ancora clandestina.

Oggi, quella bambina avrebbe circa 41 anni. La donna vivrebbe in Inghilterra, sarebbe totalmente al corrente della sua storia e di essere dunque una figlia illegittima arrivata fuori dal matrimonio di suo padre, che all’epoca era sposato con Lady Diana ma che tesseva già una storia segreta proprio con Camilla. Di lì a poco Carlo sarebbe diventato padre di William e successivamente di Harry.

Secondo i tabloid, la Regina Elisabetta II era al corrente di tutto, tanto da coprire lo scandalo, decidendo di dare in adozione la bambina a una famiglia adottiva. Ora quello scandalo potrebbe far tremare ancora una volta Buckingham Palace.

