Divorzio ormai deciso da Re Carlo III, non si torna più indietro: la decisione che cambierà le sorti a Palazzo Reale

Harry pronto al divorzio da Meghan? Esisterebbe un piano di Re Carlo III per sconvolgere la vita dei Sussex

Il 10 gennaio 2023 segna la data dell’uscita del libro bomba del Principe Harry, ma Re Carlo III ha un piano per minare per sempre la reputazione del figlio: costringerlo al divorzio da Meghan Markle.

Divorzio Harry e Meghan: Carlo ha un piano

Una parte di tabloid, infatti, ha riportato la news messa in giro da una amica di Camilla secondo cui il duca di Sussex avrebbe tradito la moglie mandando sms ad una top model di cui non si conosce il nome.

Meghan sarebbe furiosa e si parlerebbe di separazione: se fosse vero, si tratterebbe di un vero e proprio colpo di teatro, che farebbe crollare definitivamente la favola del principe ribelle e di sua moglie.

Stando ai giornali inglesi, che – come sappiamo con Harry e Meghan hanno più di una volta avuto problemi anche legali – Re Carlo III è molto impensierito per le rivelazioni importanti nell’autobiografia del secondogenito. Per questo motivo starebbe attuando un piano ben congeniato per portare via il Principe dall’America e far cadere tutta la colpa della Megxit sull’attrice che ha sposato nel 2018.

I Sussex divorziano? La previsione della veggente per il 2023

A far crescere l’hype per il possibile (?) divorzio tra Harry e Meghan anche le previsioni della veggente Georgina Walker, che tempo fa avrebbe sentenziato la fine del loro matrimonio nel 2023, dopo solo 5 anni dal sì.

A conti fatti, mancano meno di due mesi all’arrivo del nuovo anno, anche se facciamo fatica a credere che i due, apparsi costantemente mano nella mano al funerale della Regina Elisabetta e sempre pronti a cercarsi e supportarsi, siano ad un passo dal capolinea.

D’altra parte è anche vero che anche gli amori più solidi possono crollare sotto il peso del gossip, delle tentazioni e della notorietà.

