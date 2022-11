La profezia dell’astrologo su Harry fa tremare il trono: nulla di buono. Cosa accadrà quando uscirà il suo libro a Gennaio 2023￼

L’astrologa Inbaal Honigman ha messo in guardia sull’uscita del libro di Harry: cosa significa la data del 10 gennaio 2023

La data del 10 gennaio 2023 suona come un punto di non ritorno nella Royal Family: segna, lo sappiamo, l’uscita del libro di memorie di Harry – Spare – che sta impensierendo Carlo e William.

Harry, analizziamo la data di uscita del libro secondo le stelle

L’astrologa Inbaal Honigman ha parlato in esclusiva con Express.co.uk spiegando che l’evento avverrà nel mese del Capricorno e che non arriverà nulla di buono (almeno per la Firm) in questo giorno.

“I Capricorno sono orientati agli affari, diretti e scaltri e hanno una profonda comprensione del marketing. Questo è interessante, perché lo stesso principe Harry, sebbene sia una Vergine, ha il Capricorno in aumento nella sua carta astrologica completa”. E ancora: “Le parole business, marketing, innesto, obiettivi, disciplina e ambizione sono tutte legate al Capricorno”…

Insomma sembra che per Harry gli affari familiari siano una ghiotta occasione di riscatto, anche economico!

L’intelligente secondogenito ha scelto il periodo perfetto per pubblicare il memoir:

“La stagione inizia vicino a Natale, che è uno degli eventi più consumistici e incentrati sul marketing del calendario, e prosegue – ha spiegato ancora l’astrologa delle celebrities – con i propositi per il nuovo anno, la definizione degli obiettivi e la spinta personale. Che momento per pubblicare un libro!”

Libro del duca di Sussex: Giove positivo, Mercurio retrogrado

Giove, infatti, influirà positivamente sulla sfera finanziaria della pubblicazione del libro di rivelazioni, ma sarà Mercurio – che a gennaio si troverà in posizione retrograda – a scompigliare i piani.

Il consiglio dell’esperta di quadri astrali è di rimandare le interviste legate a ‘Spare’ poiché la comunicazione sarà più ostica:

“Se il principe Harry ha delle interviste in programma, farebbe bene a rimandarle fino al 18 gennaio”.

Problemi anche con Marte, il pianeta della guerra:

“Anche Marte, il pianeta infuocato della spinta e dell’ambizione, è retrogrado fino al 12 gennaio. Quei due giorni tra l’uscita del libro e il ritorno diretto di Marte potrebbero essere i due giorni più cruciali per la quantità di rabbia e critiche che Harry deve affrontare”.

Foto: Kikapress