‘Nessuna carrozza d’oro’, ecco cosa ha scoperto Meghan Markle dopo il matrimonio con Harry

Meghan avrebbe avuto aspettative troppo alte, presto smentite, sulla vita nella famiglia reale inglese

Il passaggio di trono da Elisabetta II a Carlo III ha acceso nuovamente i riflettori sulla Famiglia Reale Inglese, che soprattutto negli ultimi anni ha avuto spesso gli occhi puntati addosso.

Tra le cause principali di questo interesse c’è stato senza dubbio anche il discusso matrimonio tra Harry e Meghan Markle, avvenuto nel 2018, e tutto quello che è arrivato dopo: la fuga da Londra per una nuova vita in California nel 2020, le interviste e il libro bomba di Harry, (dal titolo “Spare”) atteso a breve.

Secondo un’amica di Carlo e Camilla, Lady Anne Glenconner, che ha rilasciato un’intervista al The Times Magazine, la fuga da palazzo di Meghan e Harry sarebbe il risultato di aspettative troppo alte dell’ex attrice di Hollywood. Dopo il matrimonio reale, infatti, i due si sarebbero trovati a fare i conti con una vita molto diversa e più “normale” rispetto a quanto immaginato da Meghan.

“Il genere di cose che la famiglia reale deve fare non è poi così interessante. Non sei mica portato in giro in una carrozza d’oro. Il matrimonio è stato fantastico ma il giorno dopo sono tornati alla normalità. Non so se Meghan pensava che sarebbe stato tutto più grandioso” ha dichiarato Lady Anne Glenconner.

Foto: Kikapress