“È falso!”, Meghan Markle presa di mira su Twitter. Ecco cosa hanno notato gli utenti

Il finto accento britannico di Meghan ha indispettito diversi utenti su Twitter

Nel suo ultimo episodio del podcast Archetypes, Meghan Markle avrebbe cercato di impressionare il suo pubblico con un accento britannico, che ha fatto storcere il naso ad alcuni utenti.

LEGGI ANCHE : — Meghan Markle, la rivelazione sui problemi mentali: così Harry l’ha salvata

L’occasione è stata la chiacchierata con Jameela Jamil per parlare di attivismo femminile ma il finto accento inglese non è sfuggito agli ascoltatori più attenti, che l’hanno subito bollato come “falso” e fuori luogo.

Meghan Markle, insieme al principe Harry, è stata nel 2020 l’artefice della così soprannominata “Megxit” e per i britannici ha in qualche modo rappresentato una delusione: dopo le tante speranze riposte nell’ex attrice di Hollywood, che con le sue origini afroamericane avrebbe potuto scardinare pregiudizi e vecchi protocolli della monarchia inglese, ha preferito abbandonare frettolosamente i doveri reali insieme a suo marito Harry, volando in California per la loro nuova vita da celebrities.

Sentire quindi la Duchessa imitare l’accento britannico durante i saluti iniziali del suo podcast ha indispettito alcuni utenti, che l’hanno in qualche modo presa in giro su Twitter.

Foto: Kikapress