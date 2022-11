Meghan Markle disse di no alla regina: il rifiuto dell’offerta che fece preoccupare Elisabetta

Nell'anno del suo ingresso nella famiglia reale, Meghan Markle ricevette un'offerta da parte di Elisabetta, che però rifiutò immediatamente

Il Principe Harry e Meghan Markle continuano a essere al centro del gossip: nuove rivelazioni contenute nel libro di Gyles Brandreth dipingerebbero quest’ultima distante da Elisabetta fin dal suo ingresso nella famiglia reale, risalente al 2018.

Il libro “Elizabeth: An Intimate Portrait” racconta di come l’ex Sovrana fosse all’inizio felicissima che Meghan entrasse a far parte della famiglia rinunciando alla sua carriera di attrice a Hollywood.

Per questo, si legge che Elisabetta le offrì l’aiuto di Sophie, contessa di Wessex (moglie del principe Edoardo), per adattarsi alla vita della Royal Family ma, a sorpresa, Meghan Markle rifiutò l’offerta, chiarendo non sentire il bisogno di essere aiutata.

Perché proprio Sophie? Perché la contessa mantenne per qualche anno il suo lavoro nelle pubbliche relazioni per poi lasciare la carriera e dedicarsi a tempo pieno alla famiglia reale inglese.

Il resto è storia: nel giro di un paio d’anni, Meghan e Harry hanno abbandonato tutti i diritti e doveri reali, per trasferirsi in California e continuare a fare a modo loro, lontani dall’etichetta reale.

