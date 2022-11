Minacce disgustose contro Meghan Markle: il momento difficile attraversato dalla moglie di Harry

L’Assistente Commissario Neil Basu ha lasciato la Metropolitan Police inglese dopo 30 anni di servizio e per l’occasione ha rilasciato un’intervista a Channel 4 News.

Nel corso della chiacchierata, gli sono state rivolte domande sul suo lavoro, sulla famiglia reale e in particolare sul periodo in cui Harry e Meghan erano ancora in Inghilterra.

Quasi a sorpresa, Neil Basu ha dichiarato che la Duchessa del Sussex ha ricevuto minacce pesanti e “disgustose”, spiegando che chiunque riceva messaggi di quel genere “si sentirà sempre minacciato”.

“Avevamo delle squadre che stavano indagando e delle persone sono state perseguite per alcune minacce” ha spiegato Basu, dando l’idea del momento difficile che Meghan deve aver attraversato durante la sua parentesi di vita a Londra.

Di lì a poco Harry e Meghan avrebbero preso la decisione che oggi tutti conoscono di costruire la loro vita lontano dalla Famiglia Reale Inglese, in California.

Foto: Kikapress