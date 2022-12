Principe Harry, l’incontro segreto con il suo vero padre. Meghan Markle rovina tutto

Da anni si vocifera che il principe Harry non sia figlio di Re Carlo III: ma allora chi è il suo vero padre? Ecco le ultime novità.

La vita della royal family è sempre più movimentata in vista della pubblicazione di Spare, il libro del principe Harry in programma per gennaio 2023: il palazzo trema di fronte alle possibili implicazioni del testo a partire da quella sulla paternità di Carlo e su un ipotetico vero padre del Duca di Sussex. Il secondogenito di Diana potrebbe non essere il figlio dell’attuale Re D’Inghilterra

Chi è il vero padre del principe Harry? Ecco gli ultimi dettagli

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Da anni circola la voce secondo la quale Harry potrebbe non essere figlio del sovrano. Tutte chiacchiere che si sono incrementate dopo la morte della Regina Elisabetta II e la salita al trono di Re Carlo III.

Si racconta il vero padre di Harry sia James Hewitt, amante di Diana che cominciò a frequentare la principessa negli anni ’80. A quanto pare, la relazione tra Lady D e il Maggiore cominciò nel 1983 con incontri tenutisi in gran segreto a Kensington Palace, circa un anno prima della nascita di Harry.

Incontro William-Harry prima dell’uscita del libro? Meghan Markle rovina tutto

Nel frattempo, in attesa della pubblicazione del libro, era previsto un incontro tra i Sussex e il principe William. Un faccia a faccia chiarificatore che sembrava dover portare alla luce i dettagli sul libro di prossima uscita…

Sembra però che Meghan Markle abbia fatto di tutto per annullare l’appuntamento: un dettaglio confermato dal fatto che non ci sia a riguardo alcun impegno nell’agenda di William.

Il motivo risiederebbe nel fatto che la stessa Markle sta spingendo affinché il principe Harry faccia un test del DNA, un modo sicuro e scientificamente probante per rivelare qual è il suo patrimonio genetico e per confermare davvero che Carlo non sia suo padre.

Photo Credits: Shutterstock