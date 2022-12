Kate Middleton tradita dall’abito: imbarazzo sul red carpet. Momenti di tensione con William

Imbarazzo per Kate Middleton sul red carpet nel viaggio negli Stati Uniti con il Principe William: quel dettaglio dell'abito verde

Non sta andando tutto per il meglio nel viaggio negli Stati Uniti di Kate Middleton e del Principe William: durante la passerella sul red carpet degli Earthshot Prize Awards 2022, infatti, la coppia non è parsa al meglio.

Kate Middleton, il viaggio negli Stati Uniti e quel dettaglio dell’abito verde sfoggiato sul red carpet

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Kate Middleton e il Principe William sono in viaggio negli Stati Uniti, dove hanno presenziato agli Earthshot Prize Awards, i premi dedicati all’ambiente e alle politiche ecologiche. L’erede al trono e consorte sono saliti sul palco per la consegna di due statuette e hanno esposto i loro progetti a tema ambiente. Il loro viaggio non sembra però essere partito con i migliori auspici.

In particolare, ha fatto discutere l’abito indossato sul red carpet dalla stessa Kate Middleton, che è parsa molto dimagrita…Sarà il sintomo che le cose con il marito non vanno così alla grande?

A mettere in imbarazzo il Principe è stata però la scelta stessa dell’abito: Kate avrebbe infatti noleggiato quel vestito, disegnato da Solace London. La decisione di non acquistarlo è derivata dal fatto che l’organizzazione degli awards abbia chiesto agli ospiti di fare scelte eco-sostenibili.

La scelta è però stata poco felice: con quell’abito, il dimagrimento della Principessa è stato palese agli occhi di tutti, sintomo di una certa sofferenza.

Durante la serata, poi, Kate è parsa tesa e rigida, palesemente spossata e psicologicamente provata. Anzi, tra lei e il marito ci sono stati dei momenti di tensione… Ogni volta che William le si avvicinava, lei sembrava scostarsi, cambiando immediatamente espressione.

C’è qualcosa che non funziona più nella coppia? L’aria di crisi ormai si respira palpabile e questo viaggio negli Stati Uniti sembra aver portato una certa bufera.

Photo Credits: Shutterstock