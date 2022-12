Lo ‘schiaffo’ pubblico di William a Harry, momenti di tensione tra i due fratelli a causa della docuserie Netflix

Il Principe William sarebbe pronto a tutto e in attesa di vedere la docuserie di Netflix: se la prenderà con Harry?

La pubblicazione del trailer da parte di Netflix della tanto attesa docuserie sul principe Harry e Meghan Markle ha infiammato l’interesse del pubblico e acceso le preoccupazioni della Famiglia Reale Inglese.

Attesa per l’8 dicembre 2022, si dice che la serie contenga gravi accuse proprio ai membri della Famiglia di Harry e alcune fonti insistono sul fatto che William sarebbe pronto a invitare personalmente il fratello a fare “marcia indietro”.

Una fonte di Palazzo avrebbe dichiarato all’Express che lo staff dell’erede al trono William e di Kate Middleton, sta aspettando di vedere la serie Netflix prima di decidere cosa fare. Non sembra infatti per niente casuale la scelta di divulgare il trailer in concomitanza con la visita negli Stati Uniti dei Principi del Galles, che hanno presenziato all’evento Eartshot a Boston.

William starebbe così preparando un vero e proprio schiaffo morale – e questa volta pubblico – nei confronti di suo fratello Harry, e sarebbe pronto a redarguirlo personalmente e pubblicamente qualora la docuserie non dovesse rispecchiare la realtà dei fatti.

