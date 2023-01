I 5 messaggi segreti inviati dalla royal family contro Harry e Meghan: cosa accadrà?

I membri della Famiglia Reale Britannica avrebbero lanciato dei messaggi segreti contro le accuse di Harry e Meghan

Nonostante il rumore mediatico causato prima dalla docuserie su Netflix e poi dal libro autobiografico di Harry, Spare, tutti i membri della Famiglia Reale sono riusciti a mantenere il silenzio e a non rilasciare alcuna dichiarazione ufficiale.

LEGGI ANCHE: — Harry senza parole: l’agghiacciante risposta che la regina Elisabetta gli diede sul matrimonio con Meghan

Tuttavia, secondo alcuni esperti, alcuni messaggi segreti sarebbero stati lanciati contro Harry e Meghan, attraverso scelte precise prese in fatto di abbigliamento e comportamenti tenuti durante le più recenti apparizioni ufficiali.

I messaggi segreti contro Harry e Meghan: dall’abbigliamento ai selfie con i fan

Il primo “attacco” riguarda i colori degli abiti indossati dai membri reali: Meghan ha più volte sostenuto di aver scelto colori “non colori” per non violare il protocollo reale. Lo scorso Natale, proprio Kate Middleton, al concerto nell’Abbazia di Westminster ha indossato un cappotto bordeaux, abbinato a borsa e scarpe dello stesso colore.

Il secondo messaggio riguarda le dimostrazioni di affetto in pubblico: Meghan ha tacciato la famiglia reale di freddezza e totale assenza di empatia verso l’esterno. Di tutta risposta, durante il concerto di Christmas Carol, i reali sono stati visti salutarsi calorosamente.

Il terzo messaggio segreto smentisce la rivalità e la gelosia tra Carlo e Camilla verso i reali più giovani. Sia Re Carlo che William e Kate hanno svolto i loro primi impegni dell’anno insieme.

Per non parlare dei selfie che Kate si è scattata insieme ai fan durante la visita al Royal Liverpool University Hospital. Infine, nessuna distanza con i propri sostenitori e pubblico: sempre Kate è stata vista posare per delle foto accanto ai genitori di un asilo nido di Luton.

Intanto, l’incoronazione ufficiale di Re Carlo III si avvicina: cosa accadrà il prossimo 6 maggio?

Foto: Kikapress