L’affronto del principe William contro Kate Middleton ‘non è quello che sembra’: il vero motivo su quella mano che viene allontanata

Kate, William e la passerella sul red carpet dei BAFTA: l'analisi degli esperti di linguaggio del corpo

Il Principe William e Kate Middleton, insieme ai BAFTA, sono stati al centro dell’attenzione dei fan dopo che sembrava che William avesse evitato di tenere la mano di Kate durante un saluto al pubblico.

Tuttavia, l’esperta di linguaggio del corpo Inbaal Honigman ha spiegato al Daily Star che i due non si tengono spesso per mano in pubblico, ma si muovono in modo coordinato e dimostrano fiducia reciproca attraverso il loro modo di camminare insieme.

Inoltre, Honigman ha osservato che Kate sembrava guidare William con un gesto della mano e che i due sembravano vicini e felici. Kate indossava un abito riciclato di Alexander McQueen con guanti neri fin sopra al gomito.

Kate Middleton rimprovera William davanti a tutti: quello ‘schiaffo’ sfacciato a suo marito mentre stanno sul red carpet. William reagisce così

Durante la passerella dei BAFTA, la Principessa di Galles ha dato uno schiaffetto affettuoso sul fondoschiena del Principe William, che potrebbe essere stato in realtà un richiamo per un errore commesso da lui, secondo un esperto di linguaggio del corpo.

Durante la camminata sul tappeto rosso, Kate ha fatto questo gesto che è diventato virale sui social, ma l’esperta Judi James ha spiegato che si è trattato di un “tie-sign”, ovvero un segnale non verbale tra la coppia, utilizzato per coordinare i loro movimenti.

William sembrava distratto e, quindi, ha perso il segnale di Kate per tenersi per mano. Kate gli ha così dato il colpetto come una sorta di rimprovero affettuoso per aver perso il momento giusto.

Foto: Kikapress