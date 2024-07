Camilla Parker Bowles, la nuova regina d’Inghilterra sta seguendo le orme di Lady D? Al di là della storica rivalità, gli osservatori hanno notato un dettaglio.

Il rapporto tra i sudditi della Corona Inglese e Camilla Parker Bowles non è mai stato troppo florido, soprattutto per via del limpido ricordo lasciato nella memoria collettiva nazionale e internazionale da Lady D, sua eterna rivale in amore. Ebbene, nonostante tutta la storica questione della lotta per l’attuale sovrano, gli osservatori della royal family stanno notando un dettaglio piuttosto inquietante: la regina sta in qualche modo seguendo le orme della prima moglie di Carlo d’Inghilterra. Ma in che senso Camilla si sta comportando come Diana? L’ha forse sostituita? Oppure ne sta semplicemente seguendo lo stile? Non ci resta che andare a scoprire insieme quello che sta succedendo nei dintorni di Buckingham Palace.

Camilla è sempre più come Lady D? Cosa sta succedendo

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Secondo diversi osservatori ed esperti di royal family, la Regina Camilla sta in qualche modo seguendo le orme di Lady D.

A quanto pare, nonostante la storica rivalità che ha connotato il loro rapporto e quello con Carlo d’Inghilterra, la regina sta seguendo proprio lo stile della principessa Diana.

Soprattutto per quello che riguarda la beneficenza, pare che abbia recentemente effettuato una sorta di “svolta” nelle charity da rappresentare e sostenere.

Se Lady Diana si dedicava al sostegno della causa anti-AIDS, alla guerra e alla lebbra, Camilla ha preso a cuore tematiche sociali simili, come l’alfabetizzazione e la violenza domestica.

Una sorta di svolta “grintosa e materiale” che, a 77 anni, la pone sulla scia di Lady D. Chi lo avrebbe mai detto?

Photo credits: Shutterstock