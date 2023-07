Una serie di colpetti alle mani della regina consorte: il gesto di Re Carlo verso Camilla è parso chiaro a tutti.

Re Carlo III è stato incoronato anche sul trono di Scozia, dove ha ricevuto i simboli della sua autorità anche su questa nazione del Regno Unito, ma al contempo si è reso protagonista di un gesto nei confronti di Camilla che a molti è parso di insofferenza: una serie di colpetti alla mano della consorte. Ma la situazione è davvero fuori controllo come dicono in tanti? Andiamo a scoprirlo insieme.

LEGGI ANCHE:– Momento imbarazzante tra Kate Middleton e Roger Federer: lei gli dà una spinta e lo fa sedere

Carlo III: quel gesto verso la mano di camilla. Ecco cosa ha fatto

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Alla cerimonia di incoronazione scozzese, tenutasi a Edimburgo, hanno partecipato Re Carlo, la Regina Camilla, il Principe William e Kate Middleton.

In molti hanno notato che Carlo è parso piuttosto impaziente, pur sfoggiando un sorriso per tutta la cerimonia. Tuttavia, lo si è visto fare dei gesti con le mani e dare alcuni colpetti alla consorte, proprio per manifestare un certo nervosismo.

Altri si sono accorti di quello che è avvenuto alla fine della cerimonia, quando i royals sono usciti a guardare lo spettacolo aereo della RAF: Carlo e Camilla hanno comunicato rimanendo perfettamente immobili, quasi come ventriloqui. Insomma, il nervosismo nell’aria era palpabile. A cosa era dovuto?

Alcuni suggeriscono che potrebbe essere stato causato da una serie di fattori, tra cui la responsabilità crescente che incombe su Carlo come nuovo sovrano del Regno Unito e la pressione di preservare e rafforzare l’unità del paese, anche perché è stato accolto da proteste indipendentiste fuori dalla cattedrale. Altri ipotizzano che possa esserci stato un momento di tensione o di disaccordo tra Carlo e Camilla, che potrebbe aver generato il loro atteggiamento distante durante lo spettacolo aereo della RAF.

Photo Credits: Shutterstock