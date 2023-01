‘Fantasia completa’, Harry viene smascherato per quell’episodio raccontato nel libro Spare

Il racconto della carriera militare di Harry conterrebbe un'inesattezza smentita da un'ex sergente maggiore

Le dichiarazioni di Harry contenute nel libro autobiografico Spare continuano a tenere banco. In particolare, quelle relative alla sua carriera nell’esercito sarebbero state smentite da un istruttore.

LEGGI ANCHE: — Harry, episodio intimo imbarazzante: ‘Lo scongelai con …’. Il rimedio inaspettato

L’episodio finito sotto la lente d’ingrandimento riguarda il suo volo di addestramento. Harry ha raccontato che un istruttore aveva volutamente mandato in stallo il suo aereo a elica Slingsby T67 Firefly.

“Ho sentito l’ala sinistra abbassarsi, una nauseante sensazione di disordine, e poi, dopo diversi secondi che sembravano decenni, ha recuperato l’aereo e livellato le ali” ha raccontato il Duca del Sussex.

Ma l’ex sergente maggiore Michael Booley ha smentito il racconto, smascherando Harry: “Nulla nell’abitacolo è una sorpresa. L’unico momento in cui ci sono sorprese è più avanti nel programma, non come indicato nel libro, quando vengono introdotte le emergenze” aggiungendo che “I guasti al motore vengono praticati prima del primo volo in solitaria ovviamente, nel caso in cui lo studente ne subisca uno”.

Foto: Kikapress