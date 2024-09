Nuovo gesto irrispettoso del principe Harry e di Meghan Markle: stavolta c’entra la commemorazione di Elisabetta II.

Ogni mossa del principe Harry e di Meghan Markle ha l’aria di un gesto irrispettoso e, per quanto si voglia concedere loro una certa presunzione di buona fede, è praticamente chiaro che i due commettano fin troppo spesso dei grossolani errori che non fanno altro che causare l’ilarità – quando non la rabbia – della famiglia di origine. Stavolta a colpire il pubblico d’Oltremanica non è stato tanto il solito discorso sull’esclusione dalla famiglia reale britannica, quanto piuttosto il timing con il quale è avvenuto, dato che la Duchessa di Sussex si è espressa sull’argomento praticamente nel momento in cui l’intero Regno Unito si preparava a commemorare il secondo anniversario della scomparsa della Regina Elisabetta II.

Il nuovo gesto irrispettoso di Harry e Meghan Markle nei confronti di Elisabetta II

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. L’ultima presentazione di ‘Spare’, il discusso libro del principe Harry, ha fatto parlare non poco di sé.

Il motivo è semplice: presentato a un evento del club del libro di Oprah Winfrey, Meghan Markle ha parlato e promosso l’opera di Harry in un gesto a molti parso irrispettoso.

L’apparizione della Duchessa di Sussex si è infatti verificata nel momento in cui il Regno Unito si preparava a commemorare il secondo anniversario della morte di Elisabetta II, scomparsa l’8 settembre di due anni fa.

Un gesto che suona ancora peggio se si pensa al rapporto tra Harry e la compianta nonna, che lo riteneva il “nipote preferito”.

Possibile che il figlio minore di Carlo e Diana abbia permesso alla moglie di fare una cosa del genere?

