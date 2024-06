L’incontro segreto tra il principe Harry e Carlo ai tempi dei funerali del principe Filippo: cosa successe davvero?

Con tutto quello che sappiamo essere successo dopo la Megxit e l’uscita del libro ‘Spare‘ scritto dal principe Harry, spuntano sempre più dettagli sulla rottura tra il minore dei figli di Re Carlo III e la royal family e, in particolare, su un incontro segreto tra il sovrano e il marito di Meghan Markle, sui dettagli del quale a parlare è stato direttamente il Duca di Sussex. Ma in cosa è consistito questo incontro segreto risalente ai tempi in cui Harry si recò in Inghilterra per assistere ai funerali del nonno, il principe Filippo? Non ci resta che andare a scoprirlo insieme.

L’incontro segreto tra Carlo e il principe Harry ai tempi del funerale del principe Filippo

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Tra le pagine di ‘Spare‘, si legge che il principe Harry chiese un “incontro segreto” con suo padre, l’allora principe Carlo, e suo fratello, il principe William, quando volò nel Regno Unito per partecipare al funerale del nonno, il principe Filippo.

Nel libro, Harry ha raccontato di essersi sentito intimidito dal padre e dal fratello, svelando di essere stato preso dal panico per il fatto che avessero “cambiato idea” sull’incontro con lui mentre era tornato in Inghilterra.

Credendo che non si sarebbero presentati, Harry aveva “pensato di rinunciare“, ma poi l’incontro si tenne davvero.

Nel libro si legge: “Poi, finalmente, li ho visti. Spalla a spalla, che camminavano verso di me, avevano un’aria cupa, quasi minacciosa. Inoltre, sembravano sembravano strettamente allineati. Mi è caduto lo stomaco. Normalmente avrebbero avuto battibecchi su una cosa o l’altra, ma ora sembravano in passo, in combutta“.

E la descrizione si conclude con un “Mi venne in mente: Aspetta, ci stiamo incontrando per una passeggiata… o per un duello?”.

