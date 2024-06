Cos’è successo al Trooping the Colour 2024 tra il principino Louis e la principessa Charlotte sotto gli occhi di Kate Middleton?

Il ritorno di Kate Middleton in pubblico in occasione del Trooping the Colour 2024 è riuscito a corrispondere con un momento da fratello e sorella tra il principino Louis e la principessa Charlotte che, durante la manifestazione, hanno fatto di tutto per rendere epico il momento. Ma cosa avrà mai combinato il piccolo Louis, già celebre per la sua spiritosaggine? E, poi, come gli avrà risposto la ben più seria sorella Charlotte? E, in tutto questo, quale sarà mai stata la reazione di Kate Middleton che, probabilmente, voleva soltanto cercare di godersi al meglio il suo ritorno agli impegni di corte dopo praticamente sei mesi di assenza dalla scena pubblica? Non ci resta che andare a scoprirlo insieme.

Trooping the Colour: Charlotte e Louis fanno impazzire Kate Middleton

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Davanti alla mamma Kate Middleton, finalmente tornata a vita pubblica, durante il Trooping the Colour, il principino Louis è stato visto sbadigliare e ballare durante la marcia delle Guardie scozzesi verso Highland Laddie.

La sorella maggiore, Charlotte, se n’è accorta e sembra averlo rimproverato.

Mentre Louis ballava, pare che Charlotte gli abbia detto: “Devi smetterla di farlo. Guarda la sfilata“, al che lui ha risposto: “Non lo farò“.

Poi, Charlotte ha aggiunto: “Fai quello che ti viene detto“, ma il fratello ha risposto con un secco “No“.

Quel gesto della principessa Charlotte dentro la carrozza è stato notato da pochi: ecco cosa ha fatto con la mano

Prima della scena del balcone, però, la Principessa Charlotte aveva conquistato i cuori dei fan con un semplice gesto messo in atto durante il giro in carrozza. La pioggia battente ha causato l’appannamento dei finestrini delle carrozze, rendendo impossibile per il pubblico vedere i giovani reali che li salutavano.

La principessa Charlotte, però, ha salvato la situazione e, mentre la carrozza si avvicinava a Buckingham Palace, ha tolto la condensa dal vetro con la mano, sorridendo al pubblico all’esterno.

Photo Credits: Kikapress