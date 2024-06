Kate Middleton torna a farsi vedere in pubblico: avete notato quel dettaglio alle sue orecchie? Il significato importante.

Il Trooping the Colour 2024 è stata l’occasione per rivedere finalmente Kate Middleton in pubblico, nonostante la principessa stia combattendo ormai da alcuni mesi la sua personale battaglia contro il cancro: da qui, tuttavia, in molti hanno notato dei dettagli sulle sue orecchie e sulle sue dita. Ad essere stati scovati dagli appassionati, infatti, sono stati dei particolari non certo casuali. Ma cosa sarà mai stato notato addosso alla moglie del principe William? E per quale motivo stiamo parlando di dettagli particolarmente toccanti e pieni di significati nascosti? Non ci resta che andare a scoprire insieme come si è mostrata la principessa di Galles in occasione di questo suo ritorno in pubblico.

Kate Middleton torna a farsi vedere in pubblico: i dettagli alle orecchie

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Dopo circa sei mesi di assenza pubblica, Kate Middleton è tornata a farsi vedere in pubblico durante la classica parata del Trooping the Colour.

La Principessa di Galles, prima dell’evento, ha rilasciato una dichiarazione su Instagram per informare i fan che sta facendo “buoni progressi”, insieme a una nuova splendida foto che la ritrae in posa sotto un albero.

Kate Middleton appare vestita con un paio di jeans sartoriali, un blazer elegante e una t-shirt, con i capelli nascosti dietro le orecchie per rivelare un paio di semplici orecchini di perla.

Indossati in diverse occasioni dal 2012, quegli orecchini sono tornati anche durante il Trooping the Colour, sul balcone di Buckingham Palace.

Il motivo è ben chiaro: le perle comparse alle orecchie di Kate Middleton hanno un significato particolare nella sua lotta contro il cancro, anche se non è stato ufficialmente svelato quale. Sappiamo solo che la perla simboleggia anche l’amore, la salute, la fortuna e la prosperità.

Nel frattempo, sul balcone di Buckingham Palace, durante il Trooping the Colour si è visto il principino Louis darà una risposta brutale alla sorella Charlotte, che ha tentato di tenerlo a bada per tutta la parata.

Louis, praticamente, ha ballato per tutto il tempo mentre la sorella gli continuava a dire di smettere. Gli avrebbe quindi suggerito, secondo quanto ha riportato un esperto di lettura delle labbra al Daily Mirror, di smetterla. Charlotte gli ha suggerito un “fai quello che ti viene detto“, al quale Louis ha risposto caustico con un “No!”

