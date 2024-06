Kate Middleton è pronta al ritorno in pubblico per la prima volta dopo l’annuncio della malattia? Sabato potrebbe accadere qualcosa…

Nonostante le sue condizioni di salute siano spesso avvolte dal riserbo più assoluto, pare proprio che Kate Middleton sia pronta ad un ritorno ai doveri reali. La moglie del principe William, infatti, potrebbe tornare a farsi vedere in pubblico già questo weekend o, almeno, è quello che emerge sfogliando i tabloid d’oltremanica. Ma davvero le sue condizioni stanno migliorando al punto che la Principessa di Galles è già pronta a far ritorno in pompa magna alle attività della Corona? Oppure si tratta soltanto dell’ennesima voce di corridoio pronta ad essere smentita dalla realtà dei fatti? Non ci resta che andare a scoprire insieme cosa bolle in pentola e tutta la verità sul presunto ‘ritorno’ della Middleton…

Kate Middleton pronta al ritorno in pubblico per la prima volta dopo la malattia?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Sabato 15 giugno si terrà una “birthday parade” in celebrazione di Re Carlo III e della sua incoronazione.

Secondo quanto emerge dai tabloid d’Oltremanica, potrebbe essere l’occasione per il ‘ritorno’ di Kate Middleton ai doveri di corte, per la prima volta dopo la malattia.

A quanto emerge, infatti, pare che la moglie del principe William potrebbe optare per una apparizione ‘light’ in vista della cerimonia.

Nulla di particolarmente impegnativo ma, secondo molti, sabato 15 Kate si affaccerà al balcone di Buckingham Palace insieme al resto della royal family!

Potrebbe essere la prima vera bella notizia ufficiale da quando Kate ha cominciato le cure contro il cancro… succederà davvero? Non sappiamo ancora se si tratta di semplici speculazioni di corridoio o di un programma già “ufficioso” tra le stanze del palazzo. Fatto sta che in tanti ci sperano davvero: potrebbe rappresentare il primo passo di un “ritorno alla normalità” per la Principessa di Galles.

Photo Credits: Kikapress