Kate Middleton, la risposta a sorpresa di nove parole al fan che chiede nervosamente un selfie: come reagisce

In visita a Leeds, Kate Middleton è stata avvicinata da un fan che le ha chiesto nervosamente un selfie. Ecco la risposta della principessa.

In visita nella città inglese di Leeds, Kate Middleton si è concessa un bagno di folla, con tanto di selfie scattati insieme ai suoi ammiratori. Ed è proprio un autoscatto insieme ad un fan che ha fatto in breve il giro del mondo grazie alla reazione della principessa.

LEGGI ANCHE :– Kate Middleton e la relazione con il principe Harry nei primi anni del matrimonio con William: cosa è emerso nelle ultime ore

Kate Middleton e la risposta al fan ‘nervoso’ che le ha chiesto un selfie

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Sono tantissimi gli appassionati della royal family che presenziano alle sue apparizioni pubbliche, dimostrandole un amore senza pari. Tra loro, proprio a Leeds, è comparso un uomo che si è fatto avanti, trovando il coraggio di chiederle un semplice selfie.

L’incontro è avvenuto durante la visita della moglie del principe William al mercato di Kirkgate, dove si è unita ai commercianti per discutere della sua ambiziosa campagna volta a migliorare la visibilità dello sviluppo dei bambini nei primi anni di vita.

Lei l’ha subito accontentato ma è il modo in cui è avvenuto l’intero episodio a lasciare un po’ incredulo e piacevolmente stupito il pubblico di tutto il mondo. L’uomo, infatti, ha rivelato a Kate di essere nervoso per quel selfie, tanto da trovarsi un po’ in imbarazzo ad armeggiare con le app del suo smartphone. Lei, tuttavia, è riuscita a trovare le parole giuste, grazie ad una risposta di sole nove parole

Di fronte alla rivelazione dell’uomo, incalzato dalla security e dallo staff della principessa e già per questo più nervoso di quanto non lo fosse di suo, la principessa ha dato una meravigliosa risposta, ovvero: “Non devi preoccuparti, va tutto bene, tutti siamo nervosi”.

Nove semplici parole che hanno preceduto uno scatto che, sicuramente, avrà un grandissimo valore affettivo per quel fan così “nervoso”. Addirittura, poi, prima di congedarsi, la principessa gli ha risposto un’altra meravigliosa frase: “Tutto a posto, piacere di averti conosciuto. Abbi cura di te“.

Le parole di Kate, così semplici e tranquille, hanno in breve fatto il giro del mondo, Un gesto semplice, il suo, che ha messo ancora una volta in luce quanto premurosa possa essere la futura regina.

Photo Credits: Shutterstock