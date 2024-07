Kate Middleton a Wimbledon con un abito viola: l’outfit della principessa nasconde un significato ben più importante.

Kate Middleton è tornata a farsi vedere in pubblico dopo quasi un mese dalla sua prima apparizione: la principessa ha infatti partecipato alla finale maschile del torneo di Wimbledon e, come da tradizione, si è trattato di un momento particolarmente sentito sia per la famiglia reale quanto per i suoi sostenitori: questa nuova uscita pubblica della moglie di William è solo la seconda uscita ufficiale dalla diagnosi di tumore dello scorso marzo, nella quale ha fatto discutere però più il suo outfit viola che il dibattito riguardante il suo stato di salute. In molti però non sanno che dietro quella scelta di colore c’è un significato ben più alto e importante: andiamo a scoprire insieme qual è.

Kate Middleton: l’abito viola di Wimbledon fa discutere

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Se nella sua apparizione durante il Trooping the Colour del 15 giugno Kate Middleton ha mostrato il suo primo ritorno alle attività ufficiali, ieri, 14 luglio, ha partecipato come da tradizione alla finale del torneo di Wimbledon, sottolineando ulteriormente il suo percorso di ripresa.

La principessa ha indossato un abito midi viola disegnato da Safiyaa, appositamente personalizzato per l’occasione, completato da un fiocco sul petto. La scelta di Kate Middleton di indossare un abito viola ha fatto discutere ma ha un significato simbolico da non sottovalutare.

Se il fiocco che portava sul petto riprendeva le strisce verdi e viola, colori ufficiali del club che organizza ogni anno il torneo di Wimbledon, l’abito aveva una valenza ben più profonda.

Da tradizione, rappresenta il colore regale per eccellenza, simbolo di autorità e prestigio. La scelta di quel colore, quindi, è sicuramente un segnale di forza e ripresa, un modo per affermare la sua presenza e il suo ruolo al di là delle difficoltà che sta attraversando.

Il viola, quindi, rappresenta un potente messaggio di resilienza, un segnale di speranza!

Bracciale low cost indossato da Kate a Wimbledon: ecco quanto costa

A Wimbledon Kate ha ricevuto una standing ovation (sulla quale però non c’entra il suo abito viola) e ha indossato degli orecchini in oro da 550 euro!

Lo scorso anno, tuttavia, aveva indossato un bracciale low cost. Non in oro ma in ottone placcato oro, in vendita al prezzo di sole 125 sterline (circa 150 euro).

