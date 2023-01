Nuovi problemi in arrivo per la royal family: il libro Spare è solo l’inizio?

Spare potrebbe essere solo uno dei tanti problemi che la Famiglia Reale Inglese dovrà affrontare: ecco perché

La pubblicazione del libro di Harry, Spare, ha attirato verso il principe e la moglie Meghan critiche accese, a causa delle sue rivelazioni spietate verso il fratello William e la matrigna Camilla, ora regina consorte al fianco di Re Carlo III.

Nonostante il silenzio stampa dietro il quale si sono trincerati, però, le critiche hanno raggiunto anche i membri della Famiglia Reale, causando non poche difficoltà. Ma secondo analisti ed esperti, questo potrebbe essere solo l’inizio di una serie di problemi per la Royal Family.

Il principe Harry e la sua dolce metà Meghan, infatti, avrebbero firmato un contratto di ben quattro libri con un colosso editoriale, percependo una quota anticipata di circa 20 milioni di dollari.

Il successo immediato del libro di memorie di Harry, con 1,4 milioni di copie vendute dal giorno della sua pubblicazione, mette in ombra la cifra ricevuta come compenso, che adesso appare persino irrisoria e che potrebbe essere rivalutata, in vista di nuove rivelazioni.

