Cosa sussurrò il Principe Carlo all’orecchio di Lady Diana nel giorno delle nozze? Lo rivela oggi un esperto di traduzione labiale.

Le nozze tra l’allora Principe Carlo e Lady Diana, celebrate il 29 luglio 1981, sono rimaste impresse nella memoria collettiva come un evento da favola, che fu visto da 750 milioni di persone in tutto il mondo. In mezzo al fasto e alla solennità di quel giorno, un piccolo mistero è però rimasto tuttora irrisolto, dopo oltre quattro decenni: cosa sussurrò Carlo d’Inghilterra a Diana sul balcone di Buckingham Palace? A svelare di più rispetto alle parole che l’attuale sovrano del Regno Unito mormorò all’orecchio della moglie nel giorno delle nozze arriva un esperto di traduzione labiale, dando così finalmente un’aura di completezza a un evento ancora avvolto da tanti misteri e che – a distanza di così tanti anni – scatena ancora la curiosità degli appassionati delle vicende della famiglia reale britannica.

LEGGI ANCHE: — Lady Diana e quella mano poggiata sull’abito da sposa il giorno delle nozze: ecco cosa nascondeva

Cosa sussurrò Carlo all’orecchio di Diana il giorno delle loro nozze?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. La scena delle nozze tra Carlo e Diana è indimenticabile: lei, giovane e raggiante, salutava la folla dal balcone, mentre l’allora principe del Galles si chinava su di lei per sussurrarle qualcosa. Per anni, nessuno ha saputo quali parole fossero state pronunciate in quel momento così intimo e pubblico allo stesso tempo. Tuttavia, grazie a un esperto di traduzione labiale assoldato dal Daily Mail, il mistero è stato finalmente svelato.

L’esperto ha rivelato che Carlo, con un tono affettuoso, disse a Diana: “Sei perfetta, dammi la mano. E anche un bacio”. Di fronte a migliaia di sudditi festanti e sotto gli occhi del mondo intero, Diana, visibilmente emozionata, rispose con un dolce bacio e abbassò gli occhi, toccata dalla tenerezza di quelle parole.

Queste frasi, apparentemente semplici ma profondamente significative (specie alla luce di quello che è avvenuto dopo), aggiungono un tocco di umanità e vulnerabilità a un evento che tuttora raccoglie l’attenzione del pubblico di tutto il mondo.

Photo Credits: Kikapress