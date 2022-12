Principe Harry e Meghan hanno dirottato completamente l’eredità di Diana: Principe William furioso non si aspettava potesse accadere

Harry e Meghan, il nuovo documentario è in arrivo: sfrutta l'immagine di Diana?

Harry e Meghan sono pronti per la pubblicazione di un secondo documentario che porta la loro firma. Questa volta niente autobiografie ma solo storie di personaggi che hanno “plasmato il mondo”, come Nelson Mandela, Greta Thunberg e Gloria Steinem.

La coppia ha spiegato che il nuovo progetto televisivo approfondirà la storia di leader influenti e di come hanno cambiato, nel loro piccolo, la società e il mondo. Harry, nel trailer, parla di come Nelson Mandela – amico della Principessa Diana – sia stato per lui d’ispirazione.

A seguito di queste dichiarazioni c’è già chi ha storto il naso, esperti come Kinsey Schofield sono infatti convinti che Harry e Meghan abbiano “dirottato completamente la storia e l’eredità di Diana” a loro favore, appropriandosi di una storia potentissima, anche dal punto di vista mediatico: quella di Lady D.

La scelta di incentrare la propria comunicazione su Diana e sulla forza del suo personaggio, avrebbe innervosito non poco il principe William, unico erede insieme a Harry del grande patrimonio – anche morale – della Principessa Diana.

Eredità Lady Diana, dopo mesi esce fuori la notizia: quanto è andato al Principe Harry. La cifra non è quella che pensi

A proposito di beni materiali, invece, non ci sono cifre esatte du quanto Diana (scomparsa nel 1997) abbia lasciato in eredità ai suoi due figli. Le indiscrezioni parlano di circa 10 milioni di sterline (più di 11 milioni di euro) per ciascun figlio ricevuti una volta compiuti 30 anni.

Foto: Kikapress