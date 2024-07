Harry e Meghan Markle, il disastro è assicurato: l’accusa pesante mossa ai Sussex dopo l’ultima strategia messa in atto.

Viene fuori qualcosa di incredibilmente imbarazzante, in grado di tradursi in una serie di pesanti accuse per il principe Harry e per Meghan Markle, incriminati di aver messo in piedi una strategia che tutto è fuorché chiara. In particolare, sembra, i duchi di Sussex avrebbero smosso mari e monti dopo un selfie reso pubblico, nel quale si vedevano il fratello maggiore di Harry ed erede al trono britannico, William, il figlio George e la figlia Charlotte insieme alla nota pop star Taylor Swift. Ma cosa c’entra questa fotografia con Harry e Meghan Markle? Che cosa è riuscito a far partire quel semplice scatto? Non ci resta che andare a scoprirlo insieme.

Harry e Meghan Markle: accusa pesante ai Sussex dopo quel gesto

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Lo scorso 21 giugno, il principe William ha portato George e Charlotte a vedere Taylor Swift a Wembley. Prima dello spettacolo, l’erede al trono, i due principini e la popstar hanno scattato un selfie che ha fatto subito il giro del mondo.

Un gesto semplice e senza particolari implicazioni, almeno all’apparenza. Se non fosse che ha fatto arrabbiare tantissimo Meghan che, poco tempo prima, aveva contattato Taylor Swift chiedendole di partecipare al suo podcast Archetypes, ottenendo una risposta negativa da parte della cantante.

Da qui l’accusa a Harry e Meghan: il loro approccio nei confronti delle celebrities del mondo dello show business è ai limiti della piaggeria. I due sembrano pronti a fare di tutto per ottenere un selfie con Taylor Swift o con un’altra celebrità del suo calibro. E per questo motivo non riescono a ottenere ciò che vogliono…

Al contrario, William non deve chiedere mai: la sua figura istituzionale fa sì che siano invece le celebrità a volere una foto con lui… Un loop, questo, che certo non fa piacere ai Sussex!

