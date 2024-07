Il principe William ha pronunciato un insulto tutto britannico durante la finale degli Europei 2024, Spagna-Inghilterra. Cosa avrà mai detto?

La finale degli Europei 2024 è andata in scena ieri, 14 luglio, tra Spagna e Inghilterra: sugli spalti erano presenti i reali dei due paesi, re Filippo VI di Borbone con la figlia Sofia e il principe William d’Inghilterra insieme al figlio George, ciascuno dei quali a supportare la propria rappresentativa nazionale. Prima della partita, tuttavia, l’erede al trono britannico è stato beccato mentre era impegnato in una tesa conversazione, durante la quale si è lasciato andare un insulto così british da essere risultato esilarante per tutti gli appassionati delle vicende dei royals, così come dei calciofili di tutto il mondo. Ma cosa avrà detto di tanto particolare il figlio di Re Carlo III? Non ci resta che andare a scoprirlo insieme.

Finale Europei 2024: il Principe William pronuncia un insulto sui social

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il Principe William, dopo aver assistito alla finale del torneo di Wimbledon, ha anche assistito a quella degli Europei 2024 insieme al figlio George.

L’erede al trono britannico era ovviamente presente come sostenitore dell’Inghilterra ma, poco prima della gara, è stato avvicinato da una donna.

La conversazione non gli è dovuta sembrare particolarmente interessante dato che, secondo molti, è stato inquadrato mentre ha pronunciato un insulto pittoresco sottovoce. Solo una parola: “sausage“, ovvero “salsiccia”. Si tratta di un insulto scherzoso e old-style, con la quale si indica una persona goffa o stupida. Davvero il principe l’ha pronunciato nei confronti di quella persona che l’ha avvicinato?

Il brutto gesto per Giorgio Chiellini appena entra in campo: il motivo dietro quel gesto di cattivo gusto

Poco prima della finale, a ricevere tanti insulti è stato l’ex calciatore italiano Giorgio Chiellini che, da capitano della formazione detentrice del titolo europeo, ha portato il trofeo in campo.

Chiellini è stato fischiato rumorosamente dai tifosi inglesi, ai quali probabilmente ancora brucia la sconfitta degli Europei 2024, dove Giorgione fu decisivo soprattutto per un suo memorabile intervento su Bukayo Saka, portando alla vittoria l’Italia. Purtroppo per gli inglesi, nemmeno stavolta è andata troppo bene, data la vittoria degli spagnoli e la sconfitta della nazionale d’Albione per la seconda volta di seguito!

Photo Credits: Shutterstock