Principe William, questo è stato il peggior regalo fatto a Kate Middleton: lei è rimasta sconcertata dopo averlo visto

Il principe William ha confessato che in passato ha avuto qualche difficoltà nello scegliere il regalo di Natale per sua moglie Kate

Anche per la Famiglia Reale Inglese è arrivato il momento di scambiarsi i regali di Natale. Lo hanno fatto durante l’incontro tradizionale a Sandringham, dove erano presenti tutti, o quasi.

I membri reali sono soliti scambiarsi doni bizzarri e particolari ma non sempre è stato facile trovare il regalo perfetto: in passato William, attuale principe del Galles, ha confessato di aver avuto qualche difficoltà nel trovare il regalo di Natale per sua moglie Kate Middleton.

Durante un breve intervento nel podcast di Peter Crouch su BBC Radio Five Live, William aveva spiegato che “una volta ho regalato a mia moglie un binocolo: non mi permetterà mai di dimenticarlo. Non ho idea del motivo per cui lo avevo scelto, all’epoca mi era sembrata una buona idea”.

Quest’anno, invece, William sembrerebbe aver preferito andare, come si suol dire, sul sicuro: la principessa del Galles è infatti apparsa durante la funzione religiosa natalizia con un paio di orecchini d’oro del brand francese Sezane, e le sarebbero stati regalati proprio dal principe William.

Foto: Kikapress