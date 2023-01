Re Carlo “non governerà”, non era mai accaduto da 248 anni di monarchia: cosa svela l’astrologo

Secondo le previsioni asrtologiche, l'incoronazione di Re Carlo III non andrà come previsto: cosa bisogna aspettarsi

Il prossimo 6 maggio avverrà l’incoronazione ufficiale di Re Carlo III, che è succeduto naturalmente alla madre, la Regina Elisabetta II, scomparsa lo scorso 8 settembre.

Secondo l’astrologa Jessica Adams, però, Carlo e la Regina Consorte Camilla “non governeranno” e la monarchia inglese dovrà fare i conti con la più grande crisi mai avvenuta in 248 anni di regno.

Per l’esperta, infatti, bisognerà aspettarsi un cambio di data dell’incoronazione, una sorta di rinvio della cerimonia, a causa di Mercurio retrogrado, che potrebbe portare complicazioni nella comunicazione e nei viaggi.

L’astrologa ha anche fatto notare all’Express Co Uk che l’incoronazione, per essere di buon auspicio, dovrebbe avvenire durante la luna piena: “Carlo ha scelto una delle date più infauste del 2023 per la sua incoronazione. La Chiesa d’Inghilterra subirà una crisi e Carlo e Camilla non governeranno” ha aggiunto.

Foto: Kikapress