Re Carlo triste e arrabbiato: i problemi verranno risolti prima dell’incoronazione?

Secondo alcune fonti, Re Carlo III avrebbe altro per la testa prima della sua imminente incoronazione...

Secondo alcuni esperti della Corona, Re Carlo III sarebbe triste e arrabbiato, a poche settimane dalla sua incoronazione ufficiale, che avverrà nel mese di maggio 2023.

Ne è convinto lo scrittore Dan Wooton, che ha dichiarato al Daily Mail come secondo lui Re Carlo III starebbe sperando in un riavvicinamento con il principe Harry e sua moglie Meghan Markle prima dell’incoronazione attesa per maggio. Le sue speranze dunque andrebbero oltre il documentario di Netflix e il libro di memorie di suo figlio, “Spare”.

“Il messaggio del re che arrivata tramite il suo team continua ad essere che è triste piuttosto che arrabbiato e che spera, col tempo, che i problemi all’interno della famiglia possano essere risolti” ha dichiarato Wooton.

