Cosa ha scritto William a Harry? Il messaggio nel documentario Netflix e le sette parole strazianti che hanno sconvolto Harry

Nel documentario si vede il momento in cui Harry riceve un messaggio da parte di suo fratello William che lo sconvolge

Nell’episodio finale del discusso documentario su Harry e Meghan pubblicato su Netflix, tiene banco la scena in cui il principe Harry riceve un messaggio sul suo telefono scritto da suo fratello William.

L’avvenimento risale all’intervista “bomba” rilasciata dai due a Oprah Winfrey nel 2021, in cui hanno parlato della loro decisione di abbandonare i doveri reali nel 2020 e volare in America, anche a causa di episodi di razzismo avvenuti a Palazzo ai danni di Meghan.

Nel documentario su Netflix, si vede il momento esatto in cui Harry riceve il messaggio di poche parole da William, che lo turba visibilmente. “Vorrei sapere cosa fare” afferma Harry, e Meghan risponde: “Lo so, prendiamo una pausa. Prendiamo un po’ d’aria e poi decidiamo”.

Poche settimane dopo, Harry farà ritorno in Inghilterra per il funerale di suo nonno, il principe Filippo, e lui stesso ha spiegato quanto sia stato difficile in quel momento “chiacchierare con mio fratello e mio padre, che, sai, erano molto concentrati sulla stessa interpretazione errata dell’intera situazione”.

Intanto, da Buckingham Palace da Kensington Palace sarebbe arrivato un secco no comment sulle accuse e le affermazioni fatte da Harry e Meghan negli ultimi episodi della docu-serie di Netflix.

