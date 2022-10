Belen Rodriguez, lite con Fedez e Chiara Ferragni? C’entra quella stories e le lezioni di canto: sarà proprio così?

Belen Rodriguez ha litigato con Fedez e Chiara Ferragni? Ecco cosa hanno notato i fan sui social network e cosa è successo tra loro

Sui social in molti hanno notato un dettaglio che riguarda Belen Rodriguez, Fedez e Chiara Ferragni: la showgirl argentina non segue più il rapper e la moglie. Ma per quale motivo è successo tutto questo? Avrà forse litigato con i Ferragnez?

Instagram: gli unfollow a vicenda di Belen Rodriguez, Chiara Ferragni e Fedez. Cosa è successo?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio, anche perché la storia è in realtà piuttosto complicata e sembra non essere proprio recente. Qualche tempo fa, Belen aveva pubblicato una Instagram Stories nella quale si scagliava contro una persona.

“Forse dovrei ogni tanto prendere delle ‘lezioni lessicali’, così mi è stato detto – diceva nella storia – ma il vaff…o che si capisce molto facilmente quando le cose ‘qualcuno’ le racconta diversamente per i suoi comodi credo sia dovuto e parecchio chiaro, tra l’altro la mia metafora preferita! Buona notte alle persone che hanno il coraggio di cercare un dialogo per costruire, non per distruggere“.

Parole che in molti avevano avuto difficoltà ad interpretare, tanto che si era parlato della possibilità che fossero un riferimento al suo ex Antonino Spinalbese, ora nella casa del GF Vip.

La verità, però, è che quel discorso al vetriolo di Belen Rodriguez potrebbe essere rivolto a Fedez e a Chiara Ferragni. Anche perché, quando Striscia la Notizia le ha consegnato il tapiro d’oro, lei ha risposto che la frase era rivolta ad una persona che “dovrebbe prendere lezioni di canto“. Che fosse un riferimento al giudice di X Factor sembra palese a molti…

Qualche mese fa però non era così. Belen Rodriguez e i Ferragnez si seguivano a vicenda e lei fu anche ospite del podcast di Fedez e Luis Sal Muschio Selvaggio…

Quel che molti hanno notato però è che restano quegli unfollow tra Belen Rodriguez, Chiara Ferragni e Fedez… L’unico “segui” rimasto è quello del rapper alla showgirl argentina… Chi avrà mai cominciato questo gioco?

