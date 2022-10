X Factor, lo ha fatto Chiara Ferragni mentre era in onda la puntata: alcuni fan non ne hanno capito il senso

Fa discutere quel post di Chiara Ferragni pubblicato proprio durante la puntata di X Factor alla quale è andata come ospite tra il pubblico… Ecco cosa ha postato sui social

Sta facendo molto discutere la presenza di Chiara Ferragni come ospite nell’ultima puntata di X Factor e soprattutto un suo gesto compiuto proprio mentre era tra il pubblico del programma… Ma cosa avrà mai combinato la regina delle influencer?

Chiara Ferragni tra il pubblico di X Factor: cosa ha fatto durante la diretta

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Durante la puntata di X Factor del 27 ottobre, Chiara Ferragni era in studio, seduta in mezzo al pubblico. In molti hanno esultato alla sua presenza, altri però non l’hanno presa molto bene…

Su Twitter sono comparsi diversi commenti come “Per contratto devono inquadrare Chiara Ferragni ogni volta che parla Fedez?”

Ad ogni modo, su Instagram, durante la puntata Chiara ha pubblicato una foto alquanto sexy: nell’immagine la si vede con addosso una canotta bianca e quello che sembra essere un tanga… Sopra soltanto un collant a rete a maglia stretta. Il suo commento, candido: “Post cosi ad ca..um delle 23.15“.

I telespettatori non hanno capito il senso del post di Chiara

Un’immagine provocante che però ha fatto insorgere non pochi dubbi nel pubblico, tanto che i commenti sono stati diversi…

Tra un “Ma non stava a guarda il marito a XFactor?” e un “Ma tu sei nello studio di X Factor, cosa fai? Boh…”, altri si chiedono “Ah, durante la visione del live di X Factor…” o più semplicemente “Durante la pubblicità di XF?”

Qual è stato il senso di pubblicare quell’immagine proprio in quel momento? Forse Chiara si stava annoiando? Oppure si trattava di un post programmato e la sua messa online ha coinciso con il live di X Factor causando le polemiche?

