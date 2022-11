Totti e Blasi separazione: l’ha lasciato a pochi giorni dall’udienza. Colpo di scena a un passo dal Tribunale

Si avvicina l'udienza tra Totti e Blasi per discutere dei beni scomparsi... Nel frattempo arriva un colpo di scena

È attesa per domani 11 novembre l’udienza tra Francesco Totti e Ilary Blasi in cui si parlerà dei Rolex scomparsi e delle borse di lusso nascoste.

LEGGI ANCHE:– Totti e Noemi vanno a vivere insieme: quanto costa il super attico a Roma Nord. La cifra non è quella che pensi

Secondo alcune indiscrezioni diramate da Dagospia, questo capitolo in tribunale si apre con un colpo di scena inaspettato: Anna Maria Bernardini De Pace, avvocato matrimonialista di lunga fama, avrebbe deciso di non seguire più Francesco Totti in questa vicenda.

Sempre secondo Dagospia, Bernardini De Pace non vedrebbe di buon occhio la nuova compagna del calciatore Noemi Bocchi e l’esposizione mediatica a cui la coppia non si sta sottraendo nelle ultime settimane.

Totti, infatti, è stato paparazzato con Noemi al ristorante, poi alla ricerca della nuova casa a Roma e durante la ricerca dei mobili per il super attico in cui andranno a vivere insieme.

Niente separazione consensuale per Totti e Blasi, dunque, che si preparano all’incontro in tribunale per la separazione giudiziale e la discussione circa i beni “scomparsi”.

Foto: Kikapress