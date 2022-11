Amici 2022, Belen abbraccia Wax, ma qualcuno nota qualcosa di strano

Durante il pomeridiano della domenica, Belen Rodriguez ha incontrato Wax. Gli spettatori però hanno notato qualcosa

Durante l’ultima puntata di Amici di Maria De Filippi, andata onda su Canale 5, la conduttrice ha deciso di esaudire un sogno del cantante Wax, facendole conoscere Belen Rodriguez, che è comparsa in studio per una breve ospitata.

Alcuni utenti sui social, però, hanno notato qualcosa di strano. Uno spettatore ha scritto su Twitter: “Ancora non mi spiego perché Wax può abbracciare Belen, Claudia può ballare con Samu ma Mattia deve fare i passi a due con il plexiglass”.

Il ballerino di latino, infatti, a oggi si è sempre esibito con il plexiglass che divide lo spazio di ballo tra lui e la professionista Francesca Tocca, e la stessa cosa è successa proprio nella stessa puntata in cui Belen, ha potuto abbracciare Wax senza distanze o dispositivi di sicurezza anti Covid.

“Che poi detto sinceramente, questa coreografia Mattia poteva farla anche da solo. Non ho capito a cosa servisse la figura di Francesca” ha commentato qualcun altro. “Dunque Wax si può abbracciare Belen però Mattia deve ballare con un plexiglass che lo separa da Francesca” ha scritto un altro utente.

La spiegazione sta nel fatto che gli ospiti che arrivano in puntata si sono sottoposti a tamponi per l’occasione specifica, mentre per quanto riguarda per i professionisti che ballano e insegnano nella scuola “significherebbe fare tipo 3 tamponi al giorno e sarebbe una tortura. Non è un complotto con Mattia, è questione di praticità” ha spiegato un utente su Twitter.

Foto: Red Communication