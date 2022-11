Il grande assente nella puntata di stasera di Tale e quale show: il dispiacere dei fan. Ecco perchè lo showman napoletano non ci sarà

In attesa di vedere il torneo dei campioni di questa sera, sappiamo già che Ciro Priello sarà il grande assente

Tale e Quale Show è giunto alla conclusione per quanto riguarda l’edizione 2022: questa sera in prima serata su Rai 1 è atteso il torneo dei campioni, dove si sfideranno i migliori di questa edizione (dove a trionfare è stato Antonino Spadaccino) e i migliori della scorsa edizione (dove hanno brillato i Gemelli di Guidonia).

LEGGI ANCHE : — Tale e quale show 2022, spoilerato il vincitore del torneo di stasera: di chi si tratta

Tra le anticipazioni e gli spoiler su ciò che vedremo stasera, c’è una piccola certezza: l’assenza di Ciro Priello, protagonista indiscusso dell’edizione del programma targata 2021. Al suo posto ci sarà Dennis Fantina.

Lo showman napoletano, infatti, è impegnato in teatro in un progetto che non ha potuto interrompere per raggiungere gli studi Rai per la registrazione.

I fan hanno appreso la notizia dallo stesso Carlo Conti, che durante la finale di questa edizione ha subito annunciato l’assenza di Ciro e la sostituzione di Dennis Fantina, anch’esso grande protagonista della scorsa edizione.

Foto: Ufficio Stampa Tale e Quale Show