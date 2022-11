Il programma di Maria De Filippi sospeso a Dicembre: non andrà più in onda. Il motivo dietro questa scelta

Con l'arrivo delle festività natalizie, la programmazione televisiva subirà dei cambiamenti. Tra i programmi che andranno in vacanza ci sarà anche Uomini e Donne

Il periodo natalizio sta per cominciare anche in televisione, di conseguenza i palinsesti televisivi subiranno qualche modifica per le feste. D’altronde il 25 dicembre si avvicina e come di consueto i programmi si adeguano. Molti si prendono una pausa per ritornare subito dopo l’epifania.

Meritato riposo per Maria De Filippi, che lascia spazio a tutt’altro genere di trasmissioni. Uomini e Donne si ferma proprio a metà dicembre e ritornerà a partire da gennaio 2023.

Queen Mary riapparirà sul piccolo schermo subito dopo le festività per continuare a raccontare le vicissitudini amorose di tronisti, dame e cavalieri. La conduttrice si prepara anche a tornare in prima serata con uno dei suoi programmi più seguiti, C’è Posta per Te, senza dimenticare la scuola di Amici e il serale, attesissimo per la prossima primavera.

Foto: Red Communications