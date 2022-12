Bianca Berlinguer e Mauro Corona si incontreranno da Federica Sciarelli? La proposta davanti alle telecamere

Bianca Berlinguer e Mauro Corona scherzano in diretta sulla possibile data in cui incontrarsi di persona

Nella puntata del 6 dicembre 2022 di Carta Bianca, Bianca Berlinguer e Mauro Corona hanno avuto uno dei loro soliti confronti in apertura di trasmissione.

LEGGI ANCHE: — Quanto guadagna Federica Sciarelli per condurre Chi l’ha visto? Lo stipendio è il massimo che si può percepire in RAI

Bianca ha introdotto le varie notizie, fino a che i due si sono ritrovati a parlare di smartphone, social e dall’app “dell’amore”, che ti ricorda di chiamare o scrivere messaggi al partner.

“Tutte quelle che mi han detto “ti amo” mi han reso la vita usurante. Queste cose sconfinano nella commedia, è come se a lei squillasse il telefono e deve dire ‘Corona ti amo’” ha commentato Corona. “Ma io me lo ricordo senza bisogno dell’app, non si preoccupi” ha scherzato Bianca Berlinguer.

I due poi si son confrontati sul giorno in cui i due si potrebbero incontrare: “Se viene l’11 dicembre, in onda no, ma possiamo andare da Federica Sciarelli a “Chi l’ha visto” hanno scherzato.

Foto: Kikapress