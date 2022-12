X Factor, Fedez ha nascosto tutti i tatuaggi: come ha fatto? Il trucco che ha usato

Fedez compare sul palco di X Factor senza tatuaggi: tra chi si chiede come abbia fatto e chi ci scherza su. Ecco come li ha fatti scomparire.

Fedez sale sul palco della finale di X Factor e lascia di stucco tutti i telespettatori per quel suo essersi presentato “diverso”: senza tatuaggi. Ma qual è il motivo di questa scelta? E soprattutto, qual è il trucco che ha usato?

X Factor: Fedez sul palco senza tatuaggi stupisce tutti

Durante la finale di X Factor, abbiamo assistito ad un’esibizione di Fedez con ‘Crisi di stato’, ‘Bella Storia’ e ‘Sapore’. Quello di cui in molti si sono accorti è che il marito di Chiara Ferragni è salito sul palco in veste del tutto inedita. Nonostante ami dar sfoggio dei suoi tanti tatuaggi, infatti, il rapper aveva il corpo completamente candido!

In molti sono rimasti turbati dal fatto che Fedez si sia mostrato così diverso dal solito: né sul collo, né sul corpo c’era più niente.

In molti si sono chiesti per quale motivo lo abbia fatto, altri si sono chiesti il come… E non manca chi ha addirittura chiesto il nome del prodotto usato!

Ecco perché Fedez ha coperto i suoi tattoo (e come ha fatto)

A quanto pare Fedez ha deciso di coprire i tatuaggi e di lasciare in mostra solo la cicatrice per un chiaro motivo: nel suo nuovo singolo si mette a nudo e così vuole mostrarsi. Il trucco è molto semplice: basta utilizzare un fondotinta ultra-coprente et voilà, il gioco è fatto.

Qualcuno però fa un po’ d’ironia: “Il fondotinta usato da Fedez per coprire i tatuaggi è il vero vincitore di X Factor 2022… Coprirebbe anche tutti gli errori della mia vita“. “Fede che suda e sbava il trucco sui tatuaggi“, ha detto un’altra persona notando il fondotinta imperfetto sul collo del rapper.

Photo Credits: Jule Hering, per gentile concessione Sky TV