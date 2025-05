È una puntata destinata a far discutere quella di Affari Tuoi andata in onda il 20 maggio. Protagonista Ilaria, concorrente dalla Lombardia accompagnata dalla sorella Federica, che si è trovata a un passo dal bottino massimo da 300mila euro. La sua decisione di accettare l’offerta da 62mila euro, con ancora in gioco i pacchi da 10mila, 50mila e 300mila, ha suscitato clamore non tanto per la cifra incassata, quanto per il modo in cui ha gestito la fase finale. In particolare, la scelta di rivelare quale pacco avrebbe preso in caso di cambio ha innescato una serie di dinamiche impreviste che hanno alimentato il dibattito post-puntata. Ma cosa hanno rimproverato mai i telespettatori alla concorrente di serata? Non ci resta che provare a scoprirlo insieme. Se vuoi farlo anche tu, guarda con noi il nostro nuovo video!

Leggi anche: — Gelo ad “Affari Tuoi”: l’errore geografico della concorrente fa rabbrividire Stefano De Martino

Photo Credits: Shutterstock