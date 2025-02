Martina Colombari ospite di Francesca Fialdini a ‘Da noi… a ruota libera’: i telespettatori hanno notato alcuni strani dettagli.

Martina Colombari è stata ospite di Francesca Fialdini nella puntata di ‘Da noi… a ruota libera’ di domenica 9 febbraio. L’intervista, però, ha lasciato numerosi telespettatori del programma di Rai Uno con più di un dubbio. Durante la trasmissione, infatti, molti hanno notato alcuni dettagli insoliti che hanno catturato l’attenzione e scatenato commenti sui social. Dal look della Colombari, che sembrava del tutto diverso da quello a cui siamo abituati, al comportamento della Fialdini nei suoi confronti, dato che c’è chi ha descritto il suo atteggiamento come particolarmente affettuoso. L’intervista ha sollevato diverse domande anche perché non è stato toccato per nulla un tema molto discusso negli ultimi tempi, lasciando alcuni spettatori perplessi. Ma cosa è successo esattamente durante l’intervista? E perché questi dettagli hanno fatto tanto discutere? Per scoprire tutti i retroscena e capire cosa hanno notato i telespettatori, non perderti il nostro nuovo video.

Leggi anche:– Martina Colombari, commenti agghiaccianti su un post di Instagram: cosa rischiano gli utenti per quella parola usata. La multa che potrebbero pagare

Martina Colombari ospitata da Francesca Fialdini a ‘Da noi… a ruota libera’: cosa notano i telespettatori

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Francesca Fialdini ha ospitato Martina Colombari nel suo ‘Da noi… a ruota libera‘ ma, a far discutere, ci sono due o tre dettagli che hanno colpito il pubblico.

Innanzitutto, i telespettatori hanno notato che la Colombari ha un look tutto nuovo, tanto che ad alcuni sembra essere una persona completamente diverse.

C’è chi ha sospettato c’entri qualche ritocchino, dato che ha scritto “E pure la Colombari si è rifatta i connotati“.

Qualcun altro però ha notato che Francesca Fialdini è stata particolarmente presa da Martina Colombari, tanto da scrivere: “Perché la Fialdini su Rai 1 sta con gli occhi così a cuoricino con Martina Colombari?!?”. Oppure: “Francesca Fialdini ha appena intervistato nel suo programma Martina Colombari. Un’intervista leggera, nel senso peggiore del termine, quando abbiamo letto su tutti i giornali i problemi che la Colombari ha col figlio. Queste non sono interviste, sono prese in giro…”. O ancora: “Ho guardato cinque minuti dell’intervista a Martina Colombari, ogni parola un applauso del pubblico, cosa insopportabile, ma perché? Ho cambiato canale“.

Tra le altre cose, nell’intervista non si è affrontato il discorso del figlio Achille, probabilmente per un gesto di delicatezza nei confronti dell’attrice.

E voi? Avete visto l’ospitata? Cosa ne pensate?

Photo Credits: Kikapress