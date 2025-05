300mila euro sfumati ad Affari Tuoi: la strategia fa discutere. Una frase di troppo potrebbe aver cambiato l’andamento della puntata.

La fortuna ha bussato alla porta di una concorrente di Affari Tuoi, ma non è stata colta fino in fondo, dato che la concorrente del 20 maggio, Ilaria dalla Lombardia, ha lasciato il gioco con un assegno da 62mila euro ma ha visto sfumare i 300mila. Un dettaglio della sua strategia ha acceso l’attenzione: ha influenzato forse inconsapevolmente il comportamento del dottore nella fase finale, precludendosi del tutto la possibilità di cambiare pacco.

Leggi anche: — Gelo ad “Affari Tuoi”: l’errore geografico della concorrente fa rabbrividire Stefano De Martino

Affari Tuoi: 300mila euro sfumati, al punto che il pubblico bacchetta la concorrente

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Fa discutere la puntata di Affari Tuoi andata in onda il 20 maggio, nella quale ha giocato Ilaria, dalla Lombardia, accompagnata dalla sorella Federica.

La concorrente, infatti, si è portata a casa 62mila euro, accettando un’offerta del dottore di fronte agli ultimi tre pacchi: da 10mila, da 50mila e da 300mila euro. Poco male, però, dato che il suo pacco (il numero 9) conteneva solo 10mila euro, mentre i 300mila erano nel numero 6.

Fin qui tutta ordinaria amministrazione, se non fosse che la sua scelta ha fatto discutere non poco i telespettatori. E non tanto per il fatto di aver accettato l’offerta di Pasquale Romano, ma per aver detto in anticipo che – qualora avesse deciso di cambiare – avrebbe scelto proprio il pacco numero 6.

In molti hanno notato che da quel momento il dottore ha smesso di offrire il cambio del pacco. Tanto che in molti, rivolgendole anche improperi decisamente poco carini, hanno commentato su X la sua mossa.

“Voleva il 6 e lo ha detto al dottore.. infatti non ha piu’ offerto cambio“, scrive una persona. E un’altra fa eco: “in automatico il dottore non ha più offerto il cambio. Ma almeno va via con molti soldi“. O ancora: “Mai dare indizi al dottore”.

C’è chi è spietato e scrive: “‘Per me i 300mila sono nel 6′. Allora rifiutavi l’offerta e aprivi il 5 tranquillamente. Ripetiamolo una volta e per sempre: la gente non sa giocare. E gli accompagnatori ancora meno. Punto“.

Insomma, ad Affari Tuoi fanno notizia più i 300mila euro sfumati che i 62mila vinti!

Photo Credits: Shutterstock