Scelte insolite ad Affari Tuoi del 12 maggio: Jasmine e Matteo cambiano all’ultimo il pacco “del cuore” e vincono 75mila euro. Il pubblico si interroga.

Puntata insolita, quella di Affari Tuoi andata in onda lunedì 12 maggio, che ha lasciato molti telespettatori perplessi davanti alle scelte dei concorrenti in gara. A sfidare la sorte ci hanno pensato Jasmine e Matteo, pacchisti intervenuti in rappresentanza della regione Toscana. Fin dall’inizio della partita, Jasmine aveva dichiarato un legame speciale con il pacco numero 8, che corrispondeva alla sua data di nascita, mantenendolo con convinzione per gran parte della gara. Eppure, quando si è arrivati al decisivo momento dell’ultimo tiro, la coppia ha optato per un inatteso cambio pacco, scegliendo il numero 3. Una decisione che si è rivelata fortunata, dato che al suo interno si nascondevano ben 75mila euro. La dinamica del cambio, però, ha alimentato il chiacchiericcio e i sospetti tra il pubblico. Perché mai quella scelta della concorrente è finita in questo modo sotto i riflettori? Proviamo a scoprirlo insieme guardando questo nuovo video!

