Ad Affari Tuoi è polemica per la figlia del concorrente Angelo: prima ‘costringe’ il papà ad accettare una cifra, poi ritratta quando vede sfumare il pacco da 300mila euro.

La figlia di Angelo, concorrente di Affari Tuoi che ha giocato la partita del 19 gennaio, ha diviso il web per via di una scelta che ha fatto sì che sfumasse una vincita da ben 300mila euro. Ma qual è il motivo per il quale sta facendo tanto discutere? Proviamo a scoprirlo insieme!

Affari Tuoi: fa discutere la figlia di Angelo che ‘costringe’ il padre a perdere 300mila euro

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nella partita di Affari Tuoi del 19 maggio ha giocato Angelo, dal Molise, accompagnato insieme alla figlia Annamaria.

L’uomo è arrivato alla fine della partita con due pacchi: uno da 100mila e uno da 300mila. Il dottore, dunque, ha offerto esattamente la cifra che fa media tra i due: 200mila euro.

Lui avrebbe voluto continuare ma Annamaria gli ha detto: “sei pazzo a rifiutare 200mila euro“. Ha quindi in qualche modo spinto il padre ad accettare l’offerta del dottore.

Peccato che poi, quando Angelo ha aperto il suo pacco, avesse proprio la somma più alta. E lì la figlia ha detto: “Ma io mi sentivo che ci fossero i 300mila!”.

Tanto è vero che sul web i telespettatori hanno subito riempito X di commenti come “Ma la figlia che dà la colpa al padre per non essere andato avanti quando è stata lei a dire ‘sei pazzo a rifiutare 200mila euro‘”, oppure “per me è colpa della figlia e poi stava pure ritrattando appena hanno aperto“. O ancora: “Infatti non doveva dare retta alla figlia, ma sono comunque felice per il nostro contadino preferito“.

Photo Credits: Shutterstock