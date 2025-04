Stefano De Martino ha provato a scappare… ma invano! La puntata di Affari Tuoi del 17 aprile lo ha messo a dura prova.

Ad Affari Tuoi, quella andata in onda il 17 aprile è stata una puntata che Stefano De Martino ricorderà a lungo… e forse la sognerà anche la notte. Complice una concorrente che, piena di entusiasmo e difficile da contenere, lo ha praticamente sfinito. Il conduttore ha cercato più volte rifugio dietro pacchi, tavoli e altri concorrenti, ma niente da fare: è stato puntualmente “riacciuffato”. Tra tentativi di fuga e sguardi rassegnati, Stefano ha messo in scena una vera e propria maratona di sopravvivenza televisiva. Risultato? Un conduttore stremato, uno studio che si è ammazzato dalle risate e una puntata che ha fatto il pieno di momenti memorabili. Ma cosa è successo negli studi del game show di Rai Uno? Non ci resta che scoprirlo insieme guardando il nostro nuovo video!

