La puntata di Affari Tuoi del 19 giugno è riuscita a regalare al pubblico di Rai Uno un nuovo momento tanto inaspettato quanto divertente. Protagonista assoluta della serata è stata Nella, la nonna di Giovanni dalla Calabria, che ha letteralmente spiazzato tutti con una dichiarazione d’amore davvero insolita. Parlando con Stefano De Martino, la signora ha confessato di provare una certa attrazione per uno degli altri pacchisti presenti in studio. Una rivelazione che ha subito scatenato l’ilarità generale e la curiosità del conduttore, che ha provato a scoprire di chi si trattasse. La nonna, con fare sbarazzino, ha dapprima preferito non svelare troppi dettagli, lasciando tutti col fiato sospeso, poi ha confessato chi è il pacchista del quale si è “innamorata”. Di chi si tratterà mai? Scopriamolo insieme nel nostro nuovo video!

