Affari Tuoi: Gianbruno si è lasciato sfuggire una dichiarazione toccante nei confronti del padre a microfono aperto. Cosa ha detto?

Nella puntata di Affari Tuoi andata in onda lunedì 10 febbraio, Gianbruno, concorrente dell’Abruzzo accompagnato dal padre Renato, ha regalato un momento emozionante e inaspettato quando ha parlato con il microfono inaspettatamente aperto. Mentre la sua partita procedeva tra alti e (soprattutto) bassi, con i pacchi rossi eliminati precocemente, un dettaglio ha catturato l’attenzione dei telespettatori. A un certo punto, mentre Stefano De Martino era distratto, Gianbruno si è lasciato andare a una dichiarazione toccante nei confronti del papà. Un momento di intimità che ha mostrato il legame speciale tra i due, anche se la partita non è andata come speravano. Ma cosa ha detto esattamente Gianbruno? Per scoprire tutti i dettagli e capire come è andata a finire la partita, non perderti il nostro nuovo video.

Affari Tuoi: le parole a microfono aperto del concorrente verso il papà

Nella puntata di Affari Tuoi di lunedì 10 febbraio, a giocare è stato Gianbruno dall’Abruzzo, accompagnato dal padre Renato.

I due hanno cominciato la partita eliminando presto i pacchi dai premi più alti, facendo sentire palpabilmente al pubblico la loro delusione.

Ad un certo punto, in gara sono rimasti con 3 pacchi blu (5 euro, 10 euro e 1 kg di confetti) e con 3 pacchi rossi (10mila, 15mila e 30mila euro). A quel punto, mentre il conduttore di Affari Tuoi, Stefano De Martino, era impegnato con il pacchista della Basilicata, si è sentito qualcosa a microfono aperto.

Gianbruno ha detto, non inquadrato: “è andata male, papà…”. E Renato: “Ma che è andata male, non ti preoccupare…”. E ancora: “Ti voglio bene, mannaggia, papà“.

Un momento toccante, senza alcun dubbio, che però non ha portato bene al resto della gara. Gianbruno è finito infatti alla Regione Fortunata, senza riuscire a indovinare né al primo né al secondo tiro e concludendo la partita con un “Domani si lavora…”

