Ad Affari Tuoi la concorrente svela la “profezia del numero 8” e Stefano De Martino ironizza con la sua consueta simpatia!

Serata decisamente singolare quella della puntata di Affari Tuoi andata in onda lunedì 12 maggio. A giocare c’erano Jasmine e Matteo, in rappresentanza della Toscana, che hanno svelato fin da subito una vera e propria “profezia del numero 8”. La concorrente ha raccontato di come questo numero si ripresenti da sempre nella sua famiglia, in una curiosa serie di coincidenze che ha scatenato l’ironia di Stefano De Martino, che con la sua solita verve ha colto al volo l’assist per scherzare e aggiungere nuove improbabili “connessioni” legate al numero. Il pubblico ha accolto divertito il siparietto, che ha reso la partita ancora più imprevedibile e spassosa. Ma cosa è successo davvero? Se te lo sei perso, niente paura: guarda il nostro nuovo video per scoprirlo!

