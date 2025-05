Una pacchista di Affari Tuoi rompe il silenzio e fa chiarezza sui provini: il suo racconto smentisce le accuse di Striscia la Notizia.

Nuova scintilla nel botta e risposta a distanza tra Affari Tuoie Striscia la Notizia. Stavolta a intervenire è stata una delle pacchiste del celebre programma di Rai Uno, Noemi Castronuovo, giocatrice della Basilicata e protagonista della puntata del 28 aprile. Dopo essere finita nel mirino dei social per una contestata decisione di gioco, la concorrente ha deciso di fare chiarezza sui provini e su come funziona davvero il meccanismo di selezione. In particolare, ha risposto indirettamente a una delle accuse sollevate dal tg satirico di Antonio Ricci, che da tempo sostiene che ai concorrenti vengano chiesti numeri e date “fortunati”. Le sue parole, però, sembrano andare in tutt’altra direzione. Ma cosa ha rivelato a riguardo? E perché ha smentito Striscia? Non ci resta che provare a scoprirlo insieme guardando il nostro nuovo video!

